Der Hamburger Vertrieb Audio Reference macht auf der High End 2019 in München richtig was los. So gibt es dort nicht nur – wir berichteten – den neuen Amp von Dan D’Agostino zu sehen und zu hören, sondern auch diverse andere spannende Elektronik sowie Lautsprecher.

So feiert Audio Reference Deutschlandpremiere für den neuen Lautsprecher Minima Amator II (Bild oben links) aus dem Hause Sonus faber. Es handelt sich dabei um die Neuauflage des bereits 1992 aufgelegten Kompaktlautsprechers. Geblieben sind das solide Walnussgehäuse und der bewährte Tripod-Hochtöner, doch ansonsten wurden – beispielsweise bei der Frequenzweiche – einige Neuigkeiten implementiert.

Gleich mehrere spannende Lautsprecher gibt’s vom Hersteller Miller & Kreisel (Bild oben rechts), der – hätten Sie’s gewusst? – angeblich bereits 1976 das weltweit erste Subwoofer-Satelliten-Trio präsentierte. Auf der High End 2019 präsentiert das Unternehmen eine bunte Mischung aus Monitoren, Heimkino- und In-Wall-Modellen für nahezu jeden Einsatzzweck. Und nebenher, so die Pressemitteilung, feiert die 750-Serie ihr 20-jähriges Jubiläum als das weltweit erste THX-Select-zertifizierte Lautsprechersystem.

Neues bringt auch Krell zu Gehör – und zwar den Vollverstärker K-300i (Bild unten). Er leistet 150 Watt an 8 bzw. 300 Watt an 4 Ohm. Eine spezielle „iBias-Schaltung“ soll die klanglichen Vorzüge einer reinen Class-A-Schaltung bieten, aber ohne deren nicht unerhebliche Hitzeentwicklung sowie hohen Stromverbrauch. Den Krell K-300i gibt es auch gegen Aufpreis als Roon-ready-Digitalversion mit eingebautem DAC samt Bluetooth aptX und Unterstützung für vTuner, Qobuz, Tidal, Spotify Deezer sowie MQA.

Weiterhin in München zu sehen: Ein neues Komponententrio von Audio Research, bestehend aus zwei CD-Spielern und einer Monoendstufe, Inwall-DSP-Lautsprecher und Streamer von Meridian sowie neue Racks von Bassocontinuo.

Sie finden Audio Reference im Atrium 3, Raum D111.

Kontakt

Audio Reference

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40–53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/