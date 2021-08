In der Entwicklungsabteilung von AperionAudio wird offenbar nicht gebummelt, sondern fleißig gewerkelt: Gleich drei neue Lautsprecher unterschiedlichster Kategorien werden in einer aktuellen Pressemitteilung angekündigt.

AperionAudio Dual AMT SuperTweeter – Superhochtöner

Oben im Bild zu sehen sind die neuen Super-Tweeter – ganz offenbar hat diese besondere Produktkategorie Anklang gefunden, denn es ist nicht das erste Produkt dieser Art bei AperionAudio. Dabei handelt es sich um Super- bzw. Suprahochtöner in Form eines Air Motion Transformers, der als Ergänzung zu bestehenden Lautsprechern eingesetzt werden kann, um die Luftigkeit des Klangbilds zu erhöhen, aber auch um die stereofone Darstellung zu verbessern oder modifizieren.

Anders als die bisherigen Supertweeter von AperionAudio strahlen die Air Motion Transformer nach vorne und hinten. Zur Anpassung an die existierenden Lautsprecher lässt sich die Übergangsfrequenz in fünf Stufen anpassen (8, 10, 12, 14 und 16 Kilohertz), außerdem kann der Pegel in sechs Stufen eingestellt werden. AperionAudio gibt an, dass auf diese Weise alle vorhandenen Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad zwischen 87 und 98 dB/W/m sinnvoll ergänzt werden können. Übrigens: Die neuen SuperTweeter spielen sich bei uns bereits warm, ein Test folgt alsbald.

AperionAudio Novus T6 – Standlautsprecher

Dieser neue Standlautsprecher soll sich laut AperionAudio als Flaggschiff-Standlautsprecher in die Novus-Tower-Serie einreihen. Er kommt mit zwei neu entwickelten 6,5″-Tiefmitteltönern und einer 25-mm-Seidenkalotte. AperionAudio gibt die untere Grenzfrequenz mit 32 Hertz (-3 dB) an und schreibt diesem Modell somit trotz vergleichsweise kompakter Abmaße eine gute Basspotenz zu. Ach ja: den Novus T5 Tower hatten wir bereits im Test.

AperionAudio Novus NSS Tripol – Surround-Lautsprecher

Eine ungewöhnliche Treiberanordnung ist bei diesen Lautsprechern Trumpf. Sie sind insbesondere für den Heimkino- und Surroundbetrieb gedacht und verfügen frontseitig über einen Tiefmittel- und einen Hochtöner. Auf beiden Seiten sind Breitbänder angebracht, die im Verbund mit den Fronttreibern eine besonders räumliche Klangatmosphäre schaffen sollen.

Paarpreise:

AperionAudio Dual AMT SuperTweeter: 999 Euro

AperionAudio Novus T6 Tower: 1.698 Euro

AperionAudio Novus NSS Tripole: 649 Euro

