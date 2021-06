Gute Beratung, verbindlicher Service auch nach dem Kauf und langjährige Geschäftsbeziehungen sind die Meriten des HiFi-Fachhandels. Und einer dieser Fachhändler feiert aktuell sein Jubiläum.

Auditorium – die Geschichte

1981 gründete Leonhard Schwarte in Hamm sein erstes HiFi-Geschäft. Der Name „Auditorium“ – was aus dem Lateinischen stammt und je nach Kontext „Zuhörerschaft“, aber auch „Publikum“ oder „Hörsaal“ bedeuten kann. Der Name ist in doppeltem Sinne Programm, denn Schwarte wollte seinen Kunden nicht nur etwas zum Hören anbieten, sondern auch wiederum selbst seinen Kunden gut zuhören.

Das war offenbar kein reines Werbeversprechen, denn es gibt Auditorium in Hamm immer noch – und inzwischen auch weitere Filialen in Münster und Hamburg. Seit 2007 ist Sebastian Schwarte, der Sohn des Gründers Leonhard Schwarte, Geschäftsführer.

Natürlich hat sich auch der Themenfokus verbreitert. Neben klassischem HiFi gibt’s auch Heimkino und Medienintegration im Programm. Außerdem richtet man Workshops, Premieren, Konzerte und Events aus. Eine Vor-Ort-Feier wird aufgrund der Pandemiesituation nachgeholt – schon jetzt gibt es aber auf der Website des Auditoriums diverse Sonderangebote, mit denen das Auditorium sich bei seinen langjährigen Kundinnen und Kunden bedankt.

Wir gratulieren herzlich!

Kontakt

Auditorium Hamm

Feidikstraße 93

59065 Hamm



Telefon: +49(0)2381 - 9339-0

E-Mail: info@auditorium.de

Web: https://www.auditorium.de/