Okay, mit der Sonne will es diesen Sommer noch nicht so ganz kompromissbefreit klappen, dafür aber vielleicht mit dem Sound. Im Rahmen einer begrenzten Aktion entfallen bei XTZ für den geneigten Kunden bis einschließlich 31. August dieses Jahres sämtliche Versandkosten bei Bestellungen über www.xtz-deutschland.de und Lieferungen innerhalb Deutschlands. Weiterhin neu im Angebot: komplette Sets aus Lautsprechern und Elektronik mit unterm Strich, so XTZ, „sehr günstigen Preisen“.

XTZ ist ein in Schweden beheimatetes Netzwerk aus Ingenieuren, Technikern, Chassis- und Gehäuselieferanten, das sich auf die Entwicklung von Lautsprechern, Zubehör und Raumanalyse-Software spezialisiert hat und auf ein Direktvertriebskonzept setzt – sämtliche Produkte sind via Onlineshop erhältlich und können 30 Tage lang zuhause getestet werden. Im baden-württembergischen Malsch hält XTZ-Deutschland zudem einen Showroom bereit.

Kontakt

XTZ Deutschland

Neudorfstraße 19

76316 Malsch



Telefon: +49(0)7246-9131483

E-Mail: kontakt@xtz-deutschland.de

Web: www.xtz-deutschland.de