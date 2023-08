WiiM Mini & WiiM Pro: HiRes-Streamer bei Audio Trade | News fairaudio

Der amerikanische Hersteller WiiM hat sich auf kompakte und preisgünstige Multiroom- und Streaminglösungen spezialisiert. Nun sind die WiiM-Produkte auch in Deutschland bequem erhältlich, denn der „ATR – Audio Trade“ mit Sitz in Mülheim an der Ruhr hat den WiiM-Vertrieb für Deutschland übernommen.

WiiM Streaming: Produktpalette

Das WiiM-Streamingangebot besteht zum einen aus dem 40 Gramm leichten und sieben Zentimeter durchmessenden WiiM Mini, oben im Teaserbild zu sehen. Dieser kleine Streamer unterstützt hochauflösendes Streaming via WLAN und ist kompatibel zu Apple AirPlay 2 sowie Spotify und Tidal Connect. Praktischerweise kann er mit weiteren AirPlay- oder Alexa-Geräten gruppiert werden und somit kabelloses Multiroom-Audio ermöglichen.

Unterstützt werden digitale Audiodateien hoch bis zu 24 Bit/192 kHz. Zuspielen lässt sich via WLAN, Bluetooth oder analog (3,5-mm-Stereoklinke), außerdem bietet der WiiM Mini einen optischen S/PDIF-Ausgang sowie einen Kopfhörerausgang. Formatseitig versteht sich der kleine Puck mit MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA und OGG.

Der WiiM Pro hingegen bringt zunächst einmal die gleichen Features wie der WiiM Mini mit, allerdings hat er neben der WLAN-Schnittstelle auch noch einen Ethernetanschluss in petto. Außerdem verfügt er über einen Line-Eingang, einen optischen Digitaleingang, einen Hochpegelausgang sowie einen koaxialen S/PDIF-Ausgang. Anders als der Wiim Mini unterstützt er überdies Chromecast Audio.

Beide Geräte sind somit nicht nur als Quellgeräte für Streaminganwendungen nutzbar, sie können zudem über ihre Eingänge digitale wie analoge Musiksignale annehmen und eine Multiroomwiedergabe etablieren. Die Steuerung und Verwaltung der Geräte sowie der verschiedenen Quellen erfolgt natürlich über eine App, die kostenlos für Apple und Android erhältlich ist.

Wer mag, kann jedoch gegen Aufpreis die für beide Geräte geeignete Fernbedienung WiiM Remote ordern. Die WiiM Remote lässt sich mit der Stimme ihrer Besitzerin oder ihres Besitzers koppeln, um Tracks bequem per Spracheingabe über Alexa zu suchen und zu steuern. Außerdem ist es über Taster möglich, Musikstücke abzupielen und zu pausieren, die Lautstärke einzustellen sowie weitere Standardfunktionen abzurufen.

Preise:

WiiM Mini: 106,99 Euro

WiiM Pro: 179 Euro

WiiM Remote: 24,99 Euro

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0)0208-88266-0

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/