Der dänische Hersteller Soundboks hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Lücke zwischen klassischen Bluetooth-Boxen und PA-Systemen zu füllen. Die inzwischen dritte Inkarnation ihres speziellen Lautsprechers heißt The New Soundboks und wartet mit beeindruckenden Daten auf.

Sie richtet sich mit ihrem maximalen Schalldruckpegel von 126 dB (SPL) an Musiker und Privatleute, die einen robusten, kräftigen und gut klingenden Lautsprecher brauchen. Die Soundboks sind kabellos koppelbar, strapazierfähig, stoßfest und spritzwasserabweisend – und laut Herstellerangaben überdies derzeit die einzigen kabellosen Lautsprecher mit austauschbarem Akkupack.

Zuspielung ist möglich per Bluetooth oder kabelgebunden: Dafür kommt The New Soundboks mit zwei kombinierten 6,35-mm-Klinke/XLR-Eingängen und einem 3,5-mm-Stereoklinkeneingang.

Der immerhin gut 15 Kilo schwere Lautsprecher soll mit einem Akku bis zu 40 Stunden Laufzeit bei mittlerer Lautstärke garantieren. Über eine kostenlose App lässt er sich fernbedienen – unter anderem sind Lautstärkeregelung, Nutzung eines EQ sowie von DSP-Presets möglich.

Seit einigen Wochen gibt es die Soundboks nicht nur in Schwarz, sondern auch in Orange und Silber. Im August 2020 soll es außerdem eine limitierte Frontabdeckung geben – von Künstlern designed, die auf diese Weise während der Corona-Pandemie unterstützt werden sollen.

Preis The New Soundboks: 973 Euro

