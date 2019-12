Jetzt bricht die kalorienreichste Phase des Jahres an. Wer bei Mutti mit ausgelassenem Speck, Schweinebraten und Klößen gemästet wurde, der muss wohl oder übel in den ersten Januarwochen beim Sport die vielzitierte Extrameile laufen.

Dafür soll der Kopfhörer Uprise BT von The House of Marley der ideale Begleiter sein, lässt eine Pressemitteilung des Hauses vernehmen. Er soll sich nicht nur durch sehr gute Sitzfestigkeit auszeichnen, er ist auch wasserfest. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden ist er sogar für einen Marathonlauf geeignet – und in Bezug auf Nachhaltigkeit kann der Kopfhörer ebenfalls punkten: Das Gehäuse besteht aus recycelbarem Aluminium, das Material für die Kabelummantelung aus recycelten PET-Flaschen – und die Ohrstöpsel, die in mehreren Größen mitgeliefert werden, stammen aus recyceltem Silikon.

Mit an Bord sind übrigens auch eine Freisprecheinrichtung und eine Drei-Tasten-Bedienung. Erhältlich ist der Kopfhörer in den Farbvarianten „Brass“, Black“ und „Teal“.

Preis House of Marley Uprise BT: 99,99 Euro

