Sie sind noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk für HiFi-Freunde? Wie wäre es mit dem Teufel Boomster Go? Dieser Bluetooth-Lautsprecher sei – so sagt die Pressemitteilung wörtlich – ein echter Krawallbruder!

Er ist nach dem Standard IPX7 wasserdicht und kann daher auch in Küche und Bad für kräftigen Klang sorgen. Sein Akku hält bis zu zehn Stunden lang und er dürfte mit seinen 84 dB Schalldruckpegel einen potenten Begleiter für den morgendlichen Gesang unter der Dusche darstellen.

Sein Go-Pro-kompatibles Schraubgewinde gestattet das Anbringen des Teufel Boomster Go an verschiedenen Gegenständen, beispielsweise Fotostativen und Fahrrädern. Wer mag, kann zwei Boomster Pro koppeln und auf diese Weise echten Stereoklang genießen. Die Zuspielung erfolgt übrigens ausschließlich per Bluetooth, es gibt keinen kabelgebundenen Audio-Eingang. Dafür sind ein Mikrofon und eine Freisprechanlage an Bord.

Erhältlich ist der knuffige Kraftprotz in fünf Farben, von dezent bis poppig ist alles dabei.

Preis Teufel Boomster Go Bluetooth-Lautsprecher: 99,99 Euro

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://www.teufel.de/