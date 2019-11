Der Mythenkönig Artus war im Besitz eines Schwerts, das seinem Träger übermenschliche Kräfte verlieht. Excalibur hieß dieses Schwert – und ebenso heißt auch eine Tonabnehmerserie des Herstellers und Vertriebs TAD. Alles Tonabnehmer der Serie arbeiten nach dem Moving-Coil-Prinzip (MC), die Serie umfasst sowohl klassische Low-Output-Systeme als auch High-Output-Varianten, die sich unkompliziert an vielen MM-Eingängen betreiben lassen.

Neu als Topmodell im Portfolio und ab sofort verfügbar ist das System Excalibur Platinum/Silver. Dieses Low-Output-System ist mit einem „nackten“ Naturdiamanten ausgestattet und kommt mit einem Micro-Ridge-Schliff – einem Schliff mit minimalen Verrundungen, dem man besondere Ruhe im Klangbild nachsagt. Der Nadelträger ist aus Bor – einem besonders steifen und verlustarmen Material. Extrakleine und -leichte Spulen sowie ein starker Magnet sollen für eine sehr feine Hochtonabtastung und mehr Klanggenuss bürgen, so der TAD Vertrieb.

Übrigens: TAD ist mit seinen zahlreichen Vertriebsmarken auch auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig zugegen. Diese finden an diesem Wochenende (16. und 17. November 2019) statt: Alte Handelsdruckerei, Oststraße 40-44, 04317 Leipzig. TAD hat in der 1. Etage, Raum Eisleben, seine Preziosen aufgebaut – unter anderem mit Marken wie Rega, Unison, Opera und Tannoy.

Preis TAD Excalibur Platinum/Silver MC-Tonabnehmer: 1.299 Euro

Kontakt

TAD-Audiovertrieb GmbH

Rosenheimer Straße 33

83229 Aschau im Chiemgau



Telefon: +49(0)8052-9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/