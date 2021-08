Wie der deutsche Traditionshersteller T+A Elektroakustik mitteilt, wird es zum Ende des Jahres einen personellen Wechsel in der Entwicklungsabteilung geben. Der bisherige Entwicklungsleiter Lothar Wiemann geht in den Ruhestand, sein langjähriger Stellvertreter Jörg Küpper rückt auf.

T+A – Generationenwechsel

Lothar Wiemann, rechts oben im Bild, hat sich im Hause T+A verdient gemacht: Unter seiner Leitung entstanden mehr als 200 Komponenten und Lautsprecher, beispielsweise die AudioCon-, die HV- und die R-Elektronikserie, außerdem die Solitaire- und TMR-Lautsprecher. Wie T+A zum Wechsel mitteilt, war Wiemanns Arbeit charakterisiert durch eine gute Balance zwischen Pionierleistungen in der analoge wie digitalen Elektronik einerseits und der beständigen Weiterentwicklung bestehender Konzepte andererseits.

Grund genug, mit gutem Gewissen in den Ruhestand zu gehen – wobei Wiemann nicht untätig bleibt: Er rückt in das hauseigene Fellowship-Programm auf, ein Netzwerk ausgewählter ehemaliger Mitarbeiter und externer Partner. So bleibt er den Kolleginnen und Kollegen weiterhin als wertvoller Berater verbunden.

Jörg Küpper war bisher stellvertretender Leiter der Entwicklungsabteilung. Er wird zum Januar 2022 die operative und strategische Führung der Gesamtentwicklung übernehmen. Küpper ist diplomierter Elektroingenieur und blickt auf 28 Jahre Karriere bei T+A zurück, wo er unter anderem die digitale Signalverarbeitung für T+As D/A-Wandler und Digitallautsprecher konzipierte, aber auch für die operative Einführung von Streamingtechnologien und die Software der aktuellen Caruso-Version verantwortlich zeichnete.

Wir wünschen weiterhin gutes Gelingen!

Kontakt

T+A elektroakustik GmbH & Co. KG

Planckstraße 9 – 11

32052 Herford



Telefon: +49(0)5221–7676-0

E-Mail: info@ta-hifi.com

Web: https://www.ta-hifi.de/