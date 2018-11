Studio Event: Testhören bei Akustiktune

Im südlich von Wien gelegenen Winzendorf lädt der HiFi-Händler Akustiktune gegen Ende des Monats wieder zu einem Studio Event ein – präsentiert werden neben edlen Lautsprechern interessante analoge und digitale HiFi-Technik.

Als richtig „dicker Brummer“ ist das Modell SN770.1 AMT vom Lautsprecherhersteller Fischer & Fischer am Start. Dieser Schieferlautsprecher wiegt gut 160 Kilogramm das Stück und kommt in einer „exklusiv für Österreich entwickelten Special Edition“ daher, so die Pressemitteilung, und besitzt als solche eine durchgängige Silberverkabelung sowie externe Weichen. Bei Bedarf kann die zweitgrößte Fischer & Fischer auch aktiv betrieben werden. Letzteres geht auch mit den Lautsprechern von Audiovector, die bei diesem Studio Event ebenfalls erlebt werden können: Jeder Lautsprecher der SR-Baureihe kann bis zum höchsten Modell der Serie aufgerüstet werden und die passiven SR 1- und SR 3-Lautsprecher lassen sich nachträglich zur aktiven „Discreet-Version“ upgraden.

Auch analoges HiFi kommt bei Akustiktune nicht zu kurz, und so werden zum Studio Event klassische Ortofon-SPU-Tondosen gespielt, die sich durch „überragende Klangtreue, Robustheit sowie nachsichtigen Umgang mit Kratzern und fehlerhaften Aufnahmen“ auszeichneten, wie die Presseinfo es formuliert. Als Phono-Vorstufe wird mit der BAT VK-12SE ein „Röhren-Nullrückkopplungsdesign“ zum Einsatz kommen. Übrigens: Wir hatten vor Kurzem eine ebenso so kostspielige wie beeindruckende Vor-End-Kombination dieses Herstellers im Test.

Die Antipodes-Musikserver sind recht neu im deutschsprachigen Markt – bei Akustiktune bietet sich nun die Gelegenheit, sie genauer in Augenschein zu nehmen. Kein Wunder, besorgen die Betreiber des HiFi-Studios, Herr und Frau Künisch, doch auch den Vertrieb dieser neuseeländischen Server (wir berichteten). Allerdings soll serverseitig keinesfalls Alternativlosigkeit gepredigt werden: Mit dem Hifi Purist Statement 7 DA Ultimate stehe auch ein Musikserver/Client/RipNAS von AMI bereit, um ausgiebig ausprobiert und gehört zu werden.

Das nächste Akustiktune Studio Event findet am Samstag, den 24.11.2018 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Kontakt

AkustikTune HiFi Studio

Römerweg 105

A-2722 Winzendorf

Österreich

Telefon: +43(0)2638-22225

E-Mail: office@akustiktune.at

Web: www.akustiktune.at