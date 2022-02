Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Sonoro. Mit dem Platinum SE stellt der Hersteller eine Sonderedition des Erfolgsmodells Sonoro Platinum vor. Diese glänzt mit einigen Features und Verbesserungen, trotzdem bleibt auch der Sonoro Platinum SE bodenständig gepreist.

Sonoro Platinum SE: Features & Ausstattung

Der Sonoro Platinum SE ist ein klassisch-riemengetriebener Plattenspieler mit optisch reguliertem Gleichstrommotor. Der Plattenteller besteht aus Alu-Druckguss, eine Korkauflage soll ungewünschte Vibrationen dämpfen. Der Tonarm ist mit zwei reibungsarmen Präzisionslagern ausgestattet und höhenverstellbar. Vormontiert ist der MP-110-Tonabnehmer von Nagaoka, ein Magnetsystem mit elliptischem Nadelschliff.

Für echtes Plug and Play mit analogen wie digitalen Mitspielern sorgen der integrierte (und auf Wunsch abschaltbare) Phonovorverstärker, ein Bluetoothmodul sowie ein A/D-Wandler, der das abgetastete und gewandelte Material per USB-Ausgang zur Verfügung stellt. Auf diese Weise lassen sich in Verbindung mit einem Computer/Notebook und einer Recordingsoftware unkompliziert digitale Backups von wertvollen Vinylschätzchen anfertigen.

Der gut sechs Kilogramm schwere Plattendreher wird mit Acryldeckel ausgeliefert – und ist ab sofort in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Preis Sonoro Platinum SE: 799 Euro

Kontakt

sonoro audio GmbH

Nordkanalallee 94

41464 Neuss



Telefon: +49(0)2131-88 34 141

E-Mail: info@sonoro.de

Web: https://sonoro.de/