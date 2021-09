Sennheiser CX Plus True Wireless In-Ear-Kopfhörer

Sennheiser legt nach und bietet mit dem CX Plus True Wireless eine weiterentwickelte Version des erst im Juli aufgelegten CX True Wireless an. Der neue Spross der CX-Serie soll ab 28. September im Handel erhältlich sein.

Sennheiser CX Plus True Wireless: Technik und Features

Zum Einsatz kommen dynamische TrueResponse-Treiber, deren Klang sich laut Sennheiser durch „satte Bässe, natürliche Mitten und klare, detaillierte Höhen“ auszeichne. Mit an Bord ist ein Active Noise Cancelling (ANC), das sich kurzfristig per Fingertipp abschalten lässt – so können im Bedarfsfall Umgebungsgeräusche wahrgenommen werden, ohne dass die Ohrhörer herausgenommen werden müssen.

Und falls die Hörer doch einmal aus den Ohren gezogen werden, unterbricht eine Smart-Pause-Funktion die Musikwiedergabe selbsttätig – und startet sie beim Wiedereinsetzen. Ähnlich smart reagiert der Sennheiser CX Plus True Wireless beim Umgang mit der Transportbox, er schaltet sich automatisch ein, wenn er aus der Box genommen wird – und taucht beim Zurücklegen wieder ab ins „Off“.

Ausgefeilt mutet die anpassbare Touch-Oberfläche an: Hier können nämlich individuelle Touchbefehle festgelegt werden für die Steuerung von Audio, die Nutzung als Freisprecheinrichtung oder den Einsatz von Sprachassistenten. Darüber hinaus können die beiden In-Ears nicht nur paarweise, sondern ebenso einzeln und voneinander unabhängig genutzt werden.

Der Ohrhörer unterstützt Bluetooth 5.2, SBC, AAC, aptX und aptX Adaptive. Bluetooth-Verbindungen lassen sich über die Sennheiser Smart Control App verwalten, ein DSP-Equalizer ist ebenfalls mit an Bord. Weiterhin ist der Sennheiser CX Plus True Wireless nach IPX4-Standard spritzwassergeschützt, die Akkulaufzeit wird mit acht Stunden angegeben, wobei die Transportbox zwei weitere Ladezyklen bieten kann.

Preis Sennheiser CX Plus True Wireless: 159,90 Euro

Kontakt

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1

30900 Wedemark



Telefon: +49(0)5130-600-0

E-Mail: info@sennheiser.de

Web: https://de-de.sennheiser.com/