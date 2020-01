Frisch herausgekommen und gerade auf der NAMM Show 2020 in Anaheim, Kalifornien, präsentiert: der neue RME ADI-2 Pro FS R Black Edition. Bei ihm handelt es sich um eine Variante des AD/DA-Konverters ADI-2 Pro FS in schwarzer Farbausführung, die nicht nur mit optimierten technischen Werten punktet, sondern nun auch mit einer Infrarot-Fernbedienung kommt, so der deutsche Vertrieb Hörzone. Der Geber mache den ADI-2 Pro FS R Black Edition insbesondere auch für audiophile Anwender interessant, die den DAC und AD-Wandler als „zentrale Signalschnittstelle für den perfekten Musik- und Filmklang einsetzen“ möchten, so die Pressemitteilung.

Der RME ADI-2 Pro FS Black Edition vereint dabei gleich mehrere Geräte in einem Gehäuse: Mit ihm bekomme man einen Highend-AD/DA-Konverter inklusive Femto-Clock, einen zweifachen Kopfhörerverstärker, einen Multi-Formatwandler (AES, SPDIF, ADAT) mit Abhörfunktion, einen DSD-Aufnahme- und Wiedergabe-Wandler sowie ein AD/DA-Frontend für Audio-Messungen, Mastering- und HiFi-Anwendungen mit bis zu 768 kHz Samplefrequenz geliefert. Der verbaute DAC-Chip ist das Modell AK4493 von Asahi Kasei Microdevices (AKM), das auch im von uns schon getesteten Modell RME ADI-2 DAC steckt.

Der für HiFi-Anwender interessanteste Digitaleingang dürft sicherlich die USB-B-Schnittstelle sein, daneben besitzt das Gerät auch einen mit ADAT kompatiblen optischen SPDIF-Input/Output. Das gewandelte Signal kann symmetrisch via XLR und unsymmetrisch über Klinke abgegriffen werden. Für Aufnahmen stehen Analogeingänge in Form von XLR/Klinke-Kombibuchsen zur Verfügung.

Wie erwähnt, lässt sich der RME ADI-2 Pro FS R Black Edition fernsteuern. Im Lieferumfang befindet sich RMEs neue Multi-Remote-Control. Sie besitzt neben Knöpfen für Standby, Lautstärke, Stummschaltung, Balance, Bass/Treble, Eingangswahl auch sieben programmierbare Tasten für einen flexiblen Zugriff auf 52 verschiedene Funktionen und Befehle. Der neuen RME-Konverter lässt sich aber auch mit Fernbedienungen der Logitech-Harmony-Serie verwenden.

Preis RME ADI-2 Pro FS R Black Edition: 1.799 Euro

