Reloop HiFi mit Sitz in Münster ist bei DJs eine beliebte Marke – die Geräte zeichnen sich durch gutes Design, Robustheit auch im harten Einsatz und nicht zuletzt faire Preise aus. Mit dem Turn 5 stellt Reloop nun einen quartzgesteuerten Direkttriebler vor, der sich nicht nur an Discjockeys, sondern auch an klassische HiFi-Fans richtet.

Angetrieben wird der Turn 5 durch einen kollektorlosen Gleichstrommotor, der kräftigen Antrieb mit hoher Laufruhe kombinieren soll. Der Druckguss-Plattenteller ist auf der Unterseite mit einer dämpfenden Kautschukbeschichtung versehen, die ungewollte Resonanzen dämpft – ebenso wie die beiliegende, fünf Millimeter dicke Gummiauflage.

Der Tonarm ist S-förmig, hat einen hydraulischen Lift und eine Antiskating-Einstellmöglichkeit. Der im Lieferumfang enthaltene MM-Tonabnehmer – Ortofon 2M Red – ist bereits vormontiert.

Die drei Geschwindigkeiten des Motors – 33 1/3, 45 oder 78 U/min – lassen sich über die beiden Taster auf der Oberseite einstellen. Über einen universellen Drehverriegelungsmechnismus (SME) lassen sich verschiedene Headshells schnell und einfach austauschen. Das Gegengewicht unterstützt auch vergleichsweise schwere Systeme. Sowohl Netzkabel als auch NF-Verbindungskabel sind nicht fest verdrahtet, sondern „upgradefähig“.

Preis Reloop Turn 5: 799 Euro

