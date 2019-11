Zum Glück kommen aus Großbritannien nicht nur verwirrende Brexit-News, sondern auch highfidele Neuigkeiten: Der Hersteller Rega stellt mit dem Aethos einen neuen Vollverstärker vor.

Der Rega Aethos ist ein rein analoger Verstärker für Hochpegelquellen. Der Amp liefert aus insgesamt acht Darlington-Endtransistoren 2 x 125 Watt an 8 Ohm und ist vollständig diskret im Doppel-Mono-Design aufgebaut. Ein speziell entwickelter Ringkerntransformator soll für die stabile Stromversorgung Sorge tragen.

Das knapp 18 Kilogramm schwere Gerät hat fünf Hochpegeleingänge sowie einen REC-Eingang für Hinterbandkontrolle und ist auftrennbar – es kann also auch als reine Vorstufe sowie als Endstufe verwendet werden.

In der Vorstufe arbeitet eine hochpräzise Lautstärkeregelung mit Alps-Potenziometer und diskret aufgebauten Operationsverstärkern. Eine spezielle Schaltung sorgt dafür, dass Eingangspegel und Gegenkopplung gleichzeitig verändert werden – auf diese Weise sollen Rauschabstand, Kanalgleichlauf und Aussteuerbarkeit optimiert werden. In der Endstufensektion arbeiten hochwertige Sanken-Transistoren in Emitterfolgerschaltung. An Bord sind weiterhin ein Kopfhörerausgang sowie ein Tape-Ausgang.

Erhältlich ist der Rega-Aethos-Vollverstärker voraussichtlich ab Dezember 2019, wie der TAD Audiovertrieb mitteilt.

Preis Rega Aethos: 3.999 Euro

PS: Lesen Sie hier unsere Rega-Rezensionen.

