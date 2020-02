Der Boxen-Direktversender SaxxTec bietet unter dem Motto „Mix & Match“ seine Lautsprecher und Subwoofer in Kombination mit hochwertiger Marantz-Elektronik an. Es wurden Stereo- und Heimkinopakete geschnürt „die es in sich haben“, so formuliert es jedenfalls die Pressemitteilung zur Aktion.

Insgesamt stehen 15 Marantz & Saxx-Bundles zur Auswahl, sieben davon mit klarem Fokus auf Home Cinema. Preislich reichen die Pakete von 629 Euro für ein kleines Stereo-Set-up aus Saxx clearSOUND CS 130 und dem Vollverstärker Marantz PM 6006 bis zu 4.999 Euro für das große 5.1-System bestehend aus Saxx clubSOUND CLX 9 & CLX 5 & CLX 3 & deepSOUND DS 120 DSP sowie dem AV-Receiver Marantz SR 7013.

Auch zum von uns schon positiv getesteten Zweiwegemonitor Saxx clubSound CLX 3 gibt es ein attraktives Paket – zusammen mit dem Subwoofer Saxx deepSOUND DS 120 DSP und dem Stereo-Vollverstärker Marantz PM8006 sind statt 3.496 Euro nur 2.299 Euro zu entrichten.

Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken – auf dieser Seite finden Sie alle „Mix & Match“-Pakete: https://saxx-audio.de/produkt-kategorie/mix-match/

Die Aktion läuft voraussichtlich bis Ende Februar 2020.

