Neue Früchte trägt die Quadral-Loxone-Kooperation – wir berichteten ja bereits mehrfach darüber, dass der Gebäudeautomationsspezialist Loxone das Unternehmen Quadral unter seine Fittiche genommen hat: Es gibt einen neuen Lautsprecher für Außenbereiche, einen Einbaulautsprecher sowie ein dazu passendes Einbaugehäuse. Doch der Reihe nach …

Quadral Loxone Satellite Speaker IP64 Passive

Der Satellite Speaker IP64 Passive (Bild oben) trägt alle wesentlichen Eigenschaften in seinem Namen. Es handelt sich um einen passiven Außenlautsprecher, der – so heißt es offiziell in der IP64-Norm – „staubdicht und geschützt gegen allseitiges Spritzwasser“ ist.

Damit eignet er sich für private Balkone und Terrassen ebenso wie für die Außenbereiche einer Bar oder eines Restaurants. Der Zweiwegelautsprecher kann vertikal wie horizontal montiert werden, ist bis 50 Watt belastbar und soll laut Quadral einen Frequenzbereich von 50 Hertz bis 25 Kilohertz wiedergeben.

Quadral Loxone Install Speaker 10 Passive

Der Einbaulautsprecher Install Speaker 10 Passive ist designierter Nachfolger des beliebten Install Speaker 7. Es handelt sich um ein Koaxialsystem, bestehend aus einem Tiefmitteltöner mit Quadral-Altima-Membran und einem mittig platzierten 32-mm-Kalottenhochtöner. Der Install Speaker 10 Passive ist bis 60 Watt belastbar und verfügt über einen Frequenzgang von 40 Hertz bis 23 Kilohertz.

Dazu passend ist das dritte neue Produkt, nämlich das Einbaugehäuse Install 10. Es bietet ein Volumen von 18 Litern und soll damit für ein kraftvolles Klangerlebnis bürgen.

Preise (Stück):

Quadral Loxone Satellite Speaker IP64 Passive: 178,50 Euro

Quadral Loxone Install Speaker 10 Passive: 285,60 Euro

Quadral Loxone Install 10: 71,40 Euro

Kontakt

quadral GmbH

Am Herrenhäuser Bahnhof 26

30419 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 7904-0

E-Mail: info@quadral.com

Web: https://www.quadral.com/