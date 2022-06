Der Hersteller Quadral feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass wird das Topmodell Titan noch einmal neu aufgelegt, allerdings in einer limitierten Auflage von lediglich 100 Paaren – Interessenten sollten sich also möglichst zügig entscheiden.

Quadral Aurum Titan: Die Geschichte

Bereits vor 41 Jahren, nämlich im Jahr 1981, erblickte die erste Generation des Modells Titan das Licht der Welt. Die – oder der? – Titan wurde in den folgenden Jahren und Jahrzehnten immer wieder überarbeitet und an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Auch wir hatten diesen Lautsprecher schon im Test.

Anlässlich des fünzigjährigen Jubiläums legt Quadral den Lautsprecher noch einmal auf – er ist ausgestattet mit den berühmten Quadral-Altima-Hightech-Treibern für Tief- und Mitteltonbereich sowie einem Bändchen für den Hochton. Quadral rühmt einen „kristallklaren Klang“, einen fein konturierten Mittenbereich, aber auch „brachiale Kraft“ im Bass.

Ein Paar der Quadral Aurum Titan VIII kostet in der limitierten Jubiläums-Edition 12.000 Euro.

Kontakt

quadral GmbH

Am Herrenhäuser Bahnhof 26

30419 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 7904-0

E-Mail: info@quadral.com

Web: https://www.quadral.com/