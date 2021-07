Besondere Plattenspieler werden die meisten Hörer wohl auch ohne speziellen Anlass gerne willkommen heißen. Wenn Pro-Ject Audio Systems 30-jähriges Jubiläum feiert – herzlichen Glückwunsch! – und deswegen einen besonderen Plattenspieler an den Start bringt, soll uns das aber ebenfalls recht sein. Zumal Pro-Ject seinem neuen, in Europa gefertigten Debut PRO ein „bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis“ sowie „perfekte Fertigungsqualität“ attestiert.

So wurde für den Dreher eigens ein einteiliger 8,6-Zoll-Carbon-Aluminium-Tonarm mit „hoher Steifigkeit und optimaler Bedämpfung“ entwickelt, der mit einem in Kooperation mit Ortofon entstandenen MM-Tonabnehmer namens Pick it PRO samt elliptisch geschliffenen Diamanten bewehrt ist. Eine Lösung, die für eine „sehr detaillierte und verzerrungsarme Wiedergabe“ bürge, verspricht Pro-Ject.

Und dadurch, dass der vertikale Abtastwinkel (VTA) sowie der Azimut justiert werden können, ergeben sich etwa im Falle eines Tonabnehmer- oder Plattentellerauflagenwechsels problemlos entsprechende Anpassungsmöglichkeiten.

Apropos Plattenteller: Der Aluminium-Plattenteller werde nach seinem Druckguss weiter nachbearbeitet und präzisionsgewuchtet. Ein eingelassener Ring aus thermoplastischem Elastomer soll Resonanzen ebenso wie Gleichlaufschwankungen wirkungsvoll minimieren.

Ebenfalls präzise aus Aluminium CNC-gefertigt sind der Lagerblock und die höhenverstellbaren Füße des Pro-Ject Debut PRO – sowie der optional erhältliche Record Puck PRO. Eine mithilfe von Nickel erzielte Oberflächenveredelung soll die Resistenz gegenüber äußerlichen Einwirkungen erhöhen. Das Chassis des Debut PRO besteht hingegen aus handlackiertem MDF.

In Sachen Geschwindigkeit lassen sich 33 U/min sowie 45 U/min fahren, für die Wiedergabe von Schelllackplatten dient ein dem Pro-Ject Debut PRO zusätzlich beiliegender Rundriemen. In jedem Fall soll eine neue Motoraufhängung für eine optimale Entkopplung des Motors, sprich Reduktion von Motorvibrationen sorgen.

Der Plattenspieler Pro-Ject Debut PRO wird ab Ende August in den Racks des Fachhandels zu finden sein und sich für 750 Euro mit nach Hause nehmen lassen. Der erwähnte Record Puck PRO kostet 50 Euro.

