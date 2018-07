Neu im Programm von SoReal Audio: Kabel aus dem Hause Phonokabel, die – so jedenfalls die aktuelle Pressemitteilung des Vertriebs – auch deutlich teureren Mitbewerbern gelassen gegenüber stehen sollen. Alle Kabel werden in Wiesbaden in Handarbeit vom Entwickler Hans-Jörg Schulz hergestellt, der aus der Flugzeugbranche stammt und sich bereits seit 25 Jahren mit High-End-HiFi beschäftigt.

Die NF-Verbinder von Phonokabel sollen eine niedrige Kapazität aufweisen – und der EMV-Schirm sei so ausgelegt, dass eine Abschirmung von nahezu 95 % erreicht werde. Derzeit erhältlich sind Phonokabel, NF-Kabel für Hochpegelquellen, Lautsprecherkabel sowie ein koaxiales Digitalkabel. Die Preise bewegen sich zwischen 750 Euro für das 1-m-Digitalkabel und 2.499 Euro für 2 x 3 Meter Lautsprecherkabel, konfektioniert mit Audio-Replas-Spades.

