Manchmal geht es schneller als geplant: Panasonic vermeldet soeben, dass der eigentlich erst für Januar 2018 angekündigte drahtlose Lautsprecher mit Google-Assistant namens SC-GA10 – wir berichteten – schon im Dezember dieses Jahres erhältlich sein wird: also rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.

Dieser sprachgesteuerte Lautsprecher unterstützt alle wichtigen Streamingdienste und -Apps inklusive Spotify, GooglePlay Music, TuneIn Radio und Deezer. Alternativ ist eine kabellose Beschickung via Bluetooth möglich – und wer mag, der kann auch klassisch per Kabel (Aux-Anschluss) eine Hochpegelquelle wie CD-Spieler oder dergleichen anleinen. Im Inneren des Lautsprechers arbeiten zwei Hochtöner sowie ein auf ein Bassreflexsystem arbeitender 8-cm-Tieftöner, die im Verbund, so Panasonic, „einen kraftvollen, raumfüllenden Sound“ erzeugen sollen.

Parallel kündigt Panasonic das Release der neuen Panasonic Music Control App an. Hiermit kann nicht nur die Wiedergabe per Smartphone oder Tablet-PC gesteuert werden, auch Equalizer-Einstellungen zur Soundoptimierung können vorgenommen werden. Ein für den Januar 2018 geplantes Softwareupdate wird dem Besitzer zweier oder mehrerer Panasonic SC-GA10 auch Stereo-Pairing sowie die Wiedergabe von Bluetooth- und AUX-Soundquellen synchron auf mehreren Lautsprechern erlauben.

Preis Panasonic SC-GA10 Wireless-Lautsprecher: 249 Euro

