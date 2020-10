Der nie um kreative Ideen verlegene Hersteller Nubert kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine neue Augmented-Reality-App namens nuReality an. Die App macht es möglich, aktuelle Nubert-Lautsprecher bereits vor dem Kauf in den eigenen vier Wänden zu erleben – zumindest optisch: Denn die App zaubert realistische 3D-Modelle der Lautsprecher in die heimische Wohnumgebung.

Was leistet Nuberts nuReality-App?

Entwickelt wurde die App in Zusammenarbeit mit den Augmented-Reality-Experten der Stuttgarter Softwareentwickler buzzwoo. Wer die App installiert hat, kann alle Boxen der Serie nuVero, die Aktivmodelle der nuPro X-Generation, die nuSub-Woofer sowie die aktiven nuBox-Lautsprecher betrachten, und zwar maßstabsgerecht und korrekt ausgerichtet in die über die Smartphonekamera erfasste Umgebung.

Wer sich für Nubert-Schallwandler interessiert, der kann auf diese Weise bereits vor der Bestellung einen optimalen Aufstellungsort für die Lautsprecher aufspüren – oder der „besseren Hälfte“ zeigen, wie die Lautsprecher auf dem Regal im Wohnzimmer oder dem Lowboard im Schlafzimmer wirken. Dabei werden sogar feine Details wie die Maschenabdeckungen der Hochtöner oder die Anschlussterminals auf der Rückseite realistisch wiedergegeben. Natürlich lassen sich auch Screenshots der „virtuellen Anlagen“ schießen und versenden.

Um den Start der App nuReality zu befeuern, hat Nubert in seiner Instagram-Galerie aktuell ein Gewinnspiel initiiert und die besten von Anwendern eingereichten Screenshots mit einem Paar Lautsprecher prämiert.

Die nuReality-App steht ab sofort zum kostenlosen Download bei Google Play sowie im Apple App Store bereit. Mehr Infos finden Sie auch auf der Website www.nubert-reality.de.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/