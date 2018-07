Zu den international renommiertesten und – ja – im besten Sinne auch „kultigsten“ High-End-Kabel- und Zubehöranbietern zählt sicherlich der in Holliston/Massachusetts beheimatete Hersteller Nordost. Warum das so ist, lässt sich beispielsweise auch in den Nordost-Testberichten von fairaudio nachlesen. Zudem gibt es nur wenige andere Hersteller, die Kabel in Preisregionen, in denen sich ansonsten beispielsweise eher Klein- und Mitteklasseautos tummeln, seriös und erfolgreich vermarkten.

Wer sich mit eigenen skeptischen Ohren davon überzeugen möchte, was absolut kompromisslos entwickelte und gefertigte Cost-no-Object-Kabel in Topanlagen klanglich bewegen können, kann das ab sofort auch ziemlich zentral in Deutschland, genauer: in Habichtswald bei Kassel tun. Das von Klaus Kirchhof geführte HiFi Innovationen ist vom deutschen Nordost Vertrieb Connect Audio nämlich ganz frisch zum Nordost Odin-2-Premiumhändler gekürt worden. Neben der Nordost-Flaggschiffserie sind freilich auch die Valhalla-2-, Norse-2- und Leif-Serien sowie das komplette Nordost-QRT-Zubehörprogramm vorführbereit.

Wo?

HiFi Innovationen – Dipl.-Ing. K. Kirchhof

Weserstraße 11 – 34317 Kassel / Habichtswald-Ehlen

Telefon: +49 / 05606.6155 – Web: www.hifi-innovationen.de

Eine Übersicht von Nordost-Referenzhändlern in Deutschland finden Sie hier.

Kontakt

Connect Audio Vertrieb GmbH

Zum Hasenberg 4

35415 Pohlheim

Deutschland

Telefon: +49(0)600-491 68 520

E-Mail: info@connectaudio.de

Web: http://www.connectaudio.de