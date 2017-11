Es ist noch etwas hin, das stimmt – doch wichtige HiFi-Messen werfen ihre Schatten halt voraus: Am ersten Wochenende im Februar 2018 lädt der Veranstalter, das HiFi-Studio Bramfeld, wieder ins Hamburger Holiday Inn ein.

Musik- und Technikfreunde können sich dort auf den Norddeutschen HiFi-Tagen (www.hifitage.de) – wie immer kostenlos – über die neuesten Entwicklungen im Audiobereich informieren. Egal ob Sie mit HiFi-Experten fachsimpeln oder lieber Höreindrücke sammeln möchten, in Hamburg werden Sie sich einen guten Überblick verschaffen können: Über 160 Aussteller haben sich schon angemeldet – ein Verzeichnis der Marken/Hersteller finden Sie hier.

Zu den Highlights der Norddeutschen HiFi-Tage gehören, so die Pressemitteilung, auch die Workshops mit Matthias Böde: „Live zu erleben, was selbst kleinste Änderungen und Optimierungen an der Wiedergabekette für den Klang bedeuten können oder was den Unterschied zwischen digital und analog ausmacht, sagt mehr als tausend technische Daten.“

Na dann – viel Spaß! Zur Einstimmung verweisen wir an dieser Stelle auf unseren Messereport vom letzten Jahr …

Wann?

03. bis 04. Februar 2018, 10.00 – 18.00 Uhr

Wo?

Holiday Inn, Billwerder Neuer Deich 14, 20539 Hamburg

Kontakt

Hifi Studio Bramfeld

Bramfelder Chaussee 332

22175 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-6417641

E-Mail: info@hifi-studio-bramfeld.de

Web: https://www.hifi-studio-bramfeld.com