Das Team des Audium-Vertriebs vermeldet in einer aktuellen Pressemitteilung interessante Neuigkeiten für Freunde der bezahlbaren Vinylwiedergabe, nämlich eine Reihe von neuen Plattenspielern des italienischen Herstellers New Horizon Audio.

New Horizon Audio – das Portfolio

Insgesamt gibt es fünf neue Plattenspieler im Preisrahmen von 399 bis 2.390 Euro sowie Upgrades und Zubehör, das modular dazu erworben werden kann, zum Beispiel eine externe, quarzgenaue Motorsteuerung, eine Plattentellermatte oder auch entkoppelnde Standfüße. Was die Plattenspieler der neuen Serie eint: Ein Audio-Technica-Tonabnehmer ist vormontiert und -justiert – und als Antrieb kommt jeweils ein speziell entkoppelter 24-Volt-AC-Synchronmotor zum Einsatz.

Hauptsächlich unterscheiden sich die Dreher durch die Stärke des Plattentellers, die Anzahl der Lagen, aus denen das Chassis besteht sowie die Qualität der Stellfüße.

So kommt das Einsteigermodell New Horizon 121 mit einem „vibrationsfreien“ 25-mm-HD-Chassis, einem 12-mm-Teller aus lasergeschnittenem Methylacrylat, einem dreiteiligen, invertierten Hochpräzisionslager sowie einem 8,6-Zoll-Alu-Tonarm. Das Topmodell New Horizon 301 (siehe großes Teaserfoto oben) bietet ein verwindungssteifes 40-mm-Chassis, einen 28-mm-Teller, hochdämpfende High-Performance-Standfüße und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.

Mehr Details über das komplette Programm finden Sie hier.

