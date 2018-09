Der italienische Hersteller New Horizon Audio, in Deutschland vertrieben über Audium, bietet drei Plattenspieler an. Kern aller Modelle seien, so Audium, die besondere Aufhängung des hochwertigen 24-V-Motors und eine resonanzarme Basis in Kombination mit einem dreiteiligen invertierten Lager.

Bei der Basis setzt man auf ein hartes Chassis mit teilweise getrennten Ebenen, einen entkoppelten Motor mit außenliegendem Riemenantrieb sowie einen Plattenteller aus Crystal-Methacrylat. Dazu kommen noch spezielle Füße aus Naturkautschuk.

Das Einsteigermodell New Horizon Audio GD1 kommt mit Haube, Tonarm und einem MM-Tonabnehmersystem von Audio Technica. Beim nächsthöheren Modell New Horizon Audio GD2 gibt’s zusätzlich ein massiveres Laufwerk, ein invertiertes Dreifachlager mit Metallachse sowie einen Carbon-Tonarm. Das Topmodell GD3 kommt mit einem noch schwereren Plattenteller, einer verbesserten Entkopplung aller Komponenten sowie einem Tonabnehmer aus dem „Referenzbereich“, so der Hersteller.

Alle Plattenspieler können gegen Aufpreis noch „gepimpt“ werden, z. B. mithilfe eines zweifachen Riemenantriebs, einer Keramik-Lagerkugel oder eines DSP-gesteuerten Netzteils.

Preise:

New Horizon Audio GD 1: ab 399 Euro

New Horizon Audio GD 2: ab 699 Euro

New Horizon Audio GD 3: ab 1.499 Euro

Kontakt

Audium

Catostraße 7

12109 Berlin



Telefon: +49(0)30 - 613 47 40

E-Mail: kontakt@audium.com

Web: www.audium.com