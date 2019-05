Neues von Naim: Der britische Hersteller hat auf der High End 2019 die verbesserte Neuauflage seines kabellosen Musiksystems Mu-so aufgelegt – es hört auf den unaufgeregten Namen Naim Mu-so 2.

Dafür wurde offenbar einiges an Zeit und Geld investiert – so haben laut Pressemitteilung 25 Ingenieure drei Jahre lang an dem ambitionierten Projekt gearbeitet, „alle vergleichbaren (Streaming-)Lösungen im Markt in den Schatten zu stellen“, so die Pressemitteilung im O-Ton.

Das Komplettsystem kommt mit 450 Watt Musikleistung, einem DSP mit zehnfacher Rechenleistung gegenüber dem Vorgänger sowie einem völlig neu konzipierten Lautsprechersystem, das in enger Zusammenarbeit mit dem französischen Konzernpartner Focal entstanden sei. Durch das ebenfalls getunte Gehäusedesign mit einem um 13 Prozent größeren akustischen Volumen sei nun ein noch natürlich-detaillierteres Hörerlebnis bei gleichzeitig satter und voluminöser Basswiedergabe möglich.

Die WLAN-Anbindung wurde verbessert – nun wartet Naim Mu-so 2 nicht nur mit einem LAN-Anschluss, sondern auch mit einer kabellosen Netzwerkverbindung auf, die per UPnP hochauflösende Datenraten von bis zu 32 Bit und 384 kHz ermögliche. Per Bluetooth kann Musik von Mobilgeräten empfangen werden, der USB-Eingang lädt zum Einstöpseln eines Sticks oder eine externen Festplatte ein. Und mittels des HDMI-ARC-Anschlusses klingt nun auch Fernsehton deutlich weniger flach als der zugehörige Bildschirm.

In Kombination mit anderen Netzwerkplayern aus dem Hause Naim, aber auch als Zuspieler für Airplay-2-kompatible Aktivlautsprecher bzw. Mitglied einer Chromecast-Audiogruppe, zeigt sich der Streaminglautsprecher Naim Mu-so 2 ausgesprochen konnektiv – und zwar kabellos. Die Integration in einen Roon-Verbund ist ebenfalls möglich.

Preis Naim Mu-so 2: 1.499 Euro

PS: Lesen Sie hier unsere Naim-Rezensionen!

Kontakt

Music Line Vertriebs GmbH

Hainbuchenweg 14-18

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105 - 77050

E-Mail: info@music-line.biz

Web: https://www.naimaudio.com/de