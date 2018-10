Testberichte lesen ist ja ganz schön – noch viel schöner ist es, die begehrten Geräte persönlich in Augenschein zu nehmen und Musik vor Ort zu genießen. Gut, dass es viele rührige Händler gibt, die dies ermöglichen, z. B. Hört sich gut an in Bielefeld. Zwei Veranstaltungen stehen für die nächsten Wochen auf dem Plan.

Am 12. und 13. Oktober 2018 ist Naim bzw. der deutsche Vertrieb MusicLine zu Gast. Präsentiert werden die neuen Streamingplayer ND5 XS 2 und NDX 2 – live und in Farbe. Die Vorführungen finden am Freitag, den 12. Oktober, um 14:00, 16:00 und 18:00 statt. Am darauffolgenden Samstag gibt es ebenfalls drei Termine: 10:00, 12:00 und 14:00 Uhr.

Eine Woche später, am 19. Oktober 2018, gibt’s süße Klänge aus dem Sauerland: Erich Blambeck, Manfred Diestertich und Wolfang Lücke von Audio Physic sind vor Ort und bieten gleich mehrere Schmankerl: Zum einen wird die neue Midex (siehe Bild) präsentiert, zum anderen das neue Flaggschiff der Classic-Serie – die Classic 25 – und zum dritten können Sie live miterleben, wie ein Lautsprecher bei Audio Physic gefertigt wird: Er wird vor Ort vor Ihren Augen zusammengebaut. Die Präsentation beginnt um 17 Uhr – aufgrund der begrenzten Plätze wird um Voranmeldung gebeten.

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: www.hsga-gmbh.de