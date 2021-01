Métronome Komponenten jetzt bei H.E.A.R.

Der H.E.A.R. Vertrieb ist bekannt für sein spannendes Vertriebsprogramm mit Marken wie Audiomat, Tellurium Q oder DeVore. Nun ist mit Métronome ein neuer Hersteller aus Frankreich hinzugekommen.

Métronome – Produkte & Unternehmensinfos

Das 1987 gegründete Unternehmen hat mit dem Bau von Lautsprechern, Verstärkern und CD-Spielern begonnen und fokussiert sich seit einigen Jahren auf die hochauflösende digitale Musikwiedergabe. Aktuell im Portfolio – und über H.E.A.R. hierzulande erhältlich – sind unter anderem CD/SACD-Spieler (auf Wunsch mit Röhrenausgangsstufe), DACs und Streaming-Netzwerkspieler.

Die Topmodelle in der CD/SACD-Spieler-Reihe zeichnen sich durch hohe Konnektivität aus – sie können auf Wunsch auch als reine Transports genutzt werden. Dabei lässt sich das digitale Signal – typisch für Métronome – auch via I2S abgreifen. Bei dieser Schnittstelle werden Audiodaten und Taktinformationen getrennt übertragen, was der Jitterreduktion dienlich sein soll.

Die Preise bewegen sich zwischen 3.500 Euro für die Streaming Bridge Métronome DSS und rund 21.000 Euro für den D/A-Wandler Métronome c/AQWO mit Röhrenausgangsstufe.

Kontakt

H.E.A.R. GmbH

Rappstraße 9a

20146 Hamburg



Telefon: +49(0)40-413 55 882

E-Mail: kontakt@h-e-a-r.de

Web: https://h-e-a-r.de/