Das Karlsruher HiFi-Studio SG Akustik hat im Januar einen besonderen Gast: Matthias Böde von der Zeitschrift STEREO steht den Besuchern zwei Tage lang zur Verfügung.

Am Freitag, den 25.01.2019, von 19.00 bis 21 Uhr wird Matthias Böde mit speziellen Daten- und Tonträgern zeigen, was „Konserven“ klanglich hergeben – wenn sie auf einer ausgesuchten Highend-Anlage wiedergegeben werden. Diese Veranstaltung findet im kleinen Kreis mit guten Weinen statt. Da der Eintritt trotzdem frei ist, ist eine Anmeldung erforderlich, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Am Samstag, den 26.01.2019, von 10.00 bis 16.00 Uhr gibt es dann einen richtigen Workshop mit Matthias Böde. Die Fragestellung: Was hat sich in den letzten Jahren hinsichtlich analoger und digitaler Wiedergabe getan? Wie klingt Vinyl heute im Vergleich zur Streaming-Technik und welcher Streamingdienst ist der beste? Spannend sicherlich auch die Frage, ob LAN-Kabel klangbeeinflussend wirken. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung wird ebenfalls empfohlen, aber auch spontane „Laufkundschaft“ darf gerne dazustoßen.

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: www.sg-akustik.de