Marshall Home Collection III Bluetooth-Lautsprecher

Die Anfänge der Marke Marshall datieren auf das Jahr 1962: Gründer Jim Marshall entwickelt den Gitarrenverstärker JTM45, der Grundstein für eine Legende wird. Immer noch sind Gitarrenverstärker das Hauptgeschäftsfeld der Amerikaner, aber es gibt auch ein paar andere spannende Produkte. Zum 60-jährigen Jubiläum wurden die Bluetooth-Lautsprecher neu aufgelegt.

Marshall Home Collection III: Acton, Stanmore und Woburn

Aktuell werden die Aktivlautsprecher Acton, Stanmore und Woburn in einer dritten Auflage vorgestellt. Gegenüber den Vorgängermodellen der Version 2 soll der Klang noch raumfüllender und voluminöser geworden sein. Die Lautsprecher können wahlweise kabellos per Bluetooth (5.2) oder kabelgebunden über eine 3,5-mmStereoklinke beschickt werden. Das Topmodell Woburn III hat überdies einen HDMI-Eingang, z.B. für den Anschluss eines Fernsehers. Natürlich kommen die drei Lautsprecher im ikonischen Gitarrencombo-Design mit Drehknöpfen für die Lautstärkeeinstellung und den Klang. Eine neue „Placement Compensation“-Funktion soll die störenden Einflüsse reflektierender Oberflächen in der Nähe der Lautsprecher kompensieren können.

Damit nicht genug, Marshall hat offenbar auch über das Thema Nachhaltigkeit nachgedacht. So gelangt eine PVC-freie Gehäusekonstruktion zum Einsatz, die zu 70 Prozent aus recycletem Kunststoff sowie – so heißt es in der Pressemitteilung – veganen Materialien bestehe.

Alle drei Lautsprechermodelle sind aktive Zweiwegler mit jeweils drei integrierten Class-Verstärkern (60 Watt insgesamt), sie unterscheiden sich vornehmlich in Bezug auf die Größe und den maximalen Schalldruckpegel.

Marshall Home Collection III – Preise:

Marshall Acton III ( 260 x 170 x 150 mm) : 269 Euro

Marshall Stanmore III ( 350 x 203 x 188 mm) : 369 Euro

Marshall Woburn III 400 x 317 x 203 mm) : 569 Euro

