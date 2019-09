Mit dem PM7000N bringt der japanische Hersteller Marantz den ersten HiFi-Vollverstärker des Hauses an den Start, der Hi-Res-Musik streamen kann.

Der Marantz PM7000N leistet 2 x 60 Watt an 8 Ohm und kommt mit je vier analogen und digitalen Eingängen. Auf der Analogseite bietet er – durchweg mittels Cinch-Buchsen – Anschluss für drei Hochpegelquellen und einen Schallplattenspieler (MM), digital gibt es Zutritt per USB-A sowie per koaxialem und optischem (2 Eingänge) S/PDIF. Weiterhin vorhanden sind ein RJ45-Netzwerkanschluss, ein WLAN- und Bluetooth-Empfänger sowie ein Subwoofer-Ausgang und ein Fixpegel-Line-Out. Apropos WLAN: Der Marantz PM7000N ist hier via Dualband (2.4/5 GHz) für eine verbesserte Netzwerkstabilität unterwegs.

Unterstützt werden die verlustfreien Hi-Res-Audioformate ALAC, FLAC und WAV bis zu 24 Bit/192 kHz sowie DSD 2,8 und 5,6 MHz – als Wandler kommt der bekannte und beliebte AK4490 zum Einsatz.

Die neu entwickelte Vorverstärkersektion setzt eine elektronische Lautstärkeregelung ein, um eine bestmögliche Kanaltrennung sowie optimalen Kanalgleichlauf und Signal-Rausch-Abstand zu gewährleisten.

Um die Analogsektion vor digitalen Einstreuungen zu schützen, residiert der digitale Schaltkreis in einem abgeschirmten Gehäuse. Über einen „Pure“-Modus lassen sich USB-, Netzwerk-, WLAN- und Bluetooth-Empfänger sowohl einzeln als auch insgesamt abschalten, um weitere potenzielle Signalstörungen zu minimieren.

Die Phono-Vorstufe soll übrigens nicht nur Alibi-Funktion haben; sie komme vielmehr mit einer neu entwickelten, diskret aufgebauten FET-Eingangsstufe, so Marantz.

Damit nicht genug: An Bord ist auch das HEOS-Musiksystem, sodass Besitzer des Marantz PM7000N bereits ab Werk auf Amazon Music HD, Spotify Premium und Free, TIDAL, Deezer und lokale Musikbibliotheken zugreifen können. In Verbindung mit geeigneten Komponenten lässt sich darüberhinaus ein echtes Multiroomsystem aufbauen.

Erhältlich ist der Marantz PM7000N ab 15. November. Lesen Sie in der Zwischenzeit hier gerne unsere bisherigen Marantz-Rezensionen.

Preis Marantz PM7000N Vollverstärker/Streamer: 1.199 Euro

Kontakt

D&M Germany GmbH | A Division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: https://www.marantz.de/de/pages/home.aspx