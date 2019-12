Wir berichteten bereits im Mai über die Möglichkeit, das Auge beim HiFi-Genuss „mitessen“ zu lassen – unter anderem mit dem Sonoro Meisterstück, einer kompakten All-in-One-Anlage. Jetzt gibt der Hersteller in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass das Meisterstück in der limitierten Sonderfarbe Mattgraphit erhältlich ist. Die dunkelgraue Lackierung mit einem matten Finish soll in Verbindung mit der silberfarbenen Metallfront minimalistisch und „urban“ zugleich aussehen.

Das Meisterstück wurde in Deutschland gestaltet und entwickelt. Es kommt mit einem kraftvollen Audiosystem mit integriertem Subwoofer; insgesamt fünf Class-D-Endstufen mit einer Gesamtleistung von 140 Watt bringen hohe Dynamikreserven mit sich. Unter der Haube verbirgt sich eine Vielzahl von Quellen bzw. Zuspielmöglichkeiten, nämlich: ein CD-Spieler, ein DAB+/FM-Radio, ein Netzwerkspieler, der per WLAN und LAN beschickt werden kann sowie ein Bluetooth-Empfänger. Dazu kommen noch ein optischer Digitaleingang und zwei Hochpegeleingänge, einer als Cinchdoppel und einer als Stereo-Miniklinke ausgeführt. Ein Kopfhöreranschluss an der Frontseite sowie ein Farbdisplay mit Polarisationsfilter sind ebenfalls mit an Bord.

Das Gerät ist für mehrere – auch hochauflösende – Streamingdienste vorkonfiguriert, u.a. Spotify Connect, Tidal und Qobuz. Die Wiedergabe der Musik kann wahlweise am Gerät selbst, über die mitgelieferte Fernbedienung oder eine Smartphone-App gesteuert werden.

Erhältlich ist das Meisterstück natürlich nicht nur in Mattgraphit, sondern auch in Schwarz, Weiß, Silber sowie gegen einen Aufpreis von 100 Euro mit Walnussholzkorpus.

Preis Sonoro Meisterstück: ab 999 Euro

