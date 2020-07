Lange hat man nichts mehr vom einstigen britischen Kulthersteller Leak gehört. Jetzt lässt die IAG-Group, unter deren Dach namhafte Marken wie Quad, Wharfedale oder Luxman operieren, Leak wieder aufleben. Zu Beginn gibt es gleich zwei Produkte, einen Vollverstärker und ein CD-Laufwerk.

Der Leak Stereo 130 ist ein Vollverstärker mit den Genen des 1963 aufgelegten Stereo 30. Herzstück ist ein Class-A/B-Amp, der 2 x 65 Watt an 4 Ohm leistet. Für Vinylfreunde gibt’s dankenswerterweise einen MM-Vorverstärker, der mit JFET-Transistoren arbeitet. Auch ansonsten ist das Gerät bestens ausgestattet: Es kommt mit zwei analogen Hochpegeleingängen, mehreren digitalen Eingängen (2 x optisch, 1 x koaxial, USB-B, Bluetooth-Empfänger), aber auch einem Vorstufenausgang zum Anschluss an eine externe Endstufe. Ein Kopfhörerverstärker ist ebenfalls mit an Bord. Die DAC-Sektion basiert auf ESS-Sabre-Wandlern und unterstützt über USB PCM-Auflösungen mit bis zu 384 kHz sowie DSD 256.

Der Leak CDT ist ein reinrassiger CD-Transport. Sein Laufwerk residiert in einem eigenen, elektromagnetisch entkoppelten Gehäuse. Laufwerk und Digitalsektion werden über separate Netzteile mit Strom versorgt. Der Leak CDT kommt mit einem laufend temperaturkompensierten hochpräzisen Quarz, um Jitter möglichst gering zu halten. Darüber hinaus wartet er mit einer USB-Schnittstelle auf, über die Audiofiles, die sich auf FAT32-formatierten Datenträgern befinden, abgespielt werden können.

Der IAD-Vertrieb empfiehlt die Lautsprecher Wharfedale Linton als optimale Spielpartner – akustisch wie optisch. Mehr zu Leak und der Wharfedale-Synergie gibt’s auf einer eigens hierzu eingerichteten Website nachzulesen.

Die neuen Leak-Komponenten werden hierzulande exklusiv durch IAD vertrieben. Schon jetzt sind sie in Silber erhältlich, eine Variante mit Walnussholz kann vorbestellt werden, die Auslieferung soll im August starten.

Preise (mit 16 % MwSt.)

Leak Stereo 130 Silber: 778,68 Euro

Leak Stereo 130 Nussbaum: 876,34 Euro

Leak CDT Silber: 535,16 Euro

Leak CDT Nussbaum: 632,64 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161-61783-0

E-Mail: info@iad-gmbh.de

Web: https://www.leak-deutschland.de/