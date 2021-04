Die amerikanische Audioschmiede Klipsch präsentiert mit der Klipsch Forte IV eine zeitgemäße Interpretation ihres bereits vor mehr als 35 Jahren aufgelegten Klassikers Forte. Der Hersteller rühmt insbesondere den kraftvollen, dynamischen Sound und den für Klipsch typischen hohen Wirkungsgrad.

Klipsch Heritage Forte IV – Technik

Es handelt sich um einen klassisch aufgebauten Dreiwegelautsprecher, der mit seiner Höhe von knapp einem Meter und einer Tiefe von 33 Zentimetern insgesamt zu den kompakteren Modellen des Herstellers gezählt werden kann. Ein 12-Zoll-Tieftöner sowie je ein Mittel- und Hochtöner mit Hornvorsatz spielen als Trio nach vorne, unterstützt von einem 15-Zoll-Passivradiator auf der Gehäuserückseite.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde unter anderem die Innenverkabelung, aber auch die Frequenzweiche überarbeitet. Wer mag, kann die Klipsch Forte IV auch per Bi-Wiring/Bi-Amping betreiben.

Die Klipsch Forte IV wird in Handarbeit in den USA montiert. Die Furnierblätter werden aus massiven Stämmen geschnitten und aufeinander abgestimmt angeordnet, sodass sich an den Verbindungsstellen ein spiegelbildlicher Effekt ergibt. Alle Exemplare werden einzeln durchnummeriert und vom zuständigen Monteur signiert.

Erhältlich ist das neue Klipsch-Modell ab April 2021 in den vier Gehäuseausführungen American Walnut, Natural Cherry, Satin Black Ash und Distressed Oak.

Preis Klipsch Forte IV: 5.598 Euro

Kontakt

Osiris Audio AG

Borsigstraße 32

65205 Wiesbaden



Telefon: +49(0)6122-727 60-0

E-Mail: shop@osirisaudio.de

Web: https://osirisaudio.de/