Der HiFi-Händler KellerHome ist in neue Räumlichkeiten gezogen, und zwar im zwischen Stuttgart und Heilbronn gelegenen Steinheim-Höpfigheim – und genau dorthin wird nun zu einem entspannten wie spannenden Hörevent eingeladen, dem „Relax Day Nr. 9“.

Das Leitmotiv der Veranstaltung lautet: Oldschool trifft Newschool. Bedeutet konkret zum Beispiel: ReVox-Bandmaschine trifft auf NAD-Masters-Streaming.

In lockerer Atmosphäre sollen am 20. und 21. Juli 2018 verschiedene Technologien vorgeführt werden. Analoge Technik habe weiterhin ihren Reiz, so Peter Laitenberger von KellerHome, gleichzeitig könne man aber beispielsweise mit dem Hersteller NAD zeigen, was digital heutzutage alles möglich sei (apropos: wir hatten zuletzt den NAD M32 im Test). Gehört werde dabei über die „schlicht schönen Lautsprecher von Amphion aus Finnland“, so die Pressemitteilung.

Und weiter: „Unsere Partner und wir werden Ihnen ein paar entspannte Stunden in unseren neuen Studios schenken. Musik, Technik, Fachsimpeln, Kunst, Gewinnspiel und vieles mehr werden Sie bei uns erwarten. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns schon!“

Wann?

Freitag, 20. Juli 2018, von 15:00 bis 19.00 Uhr

Samstag, 21. Juli 2018, von 10:00 bis 14:00 Uhr

Wo?

KellerHome

Obere Seewiesen 28

71711 Steinheim-Höpfigheim

Kontakt

Telefon: +49(0)7144 - 89591-00

E-Mail: info@kellerhome.de

Web: www.kellerhome.de