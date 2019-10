Alles nur Nullen und Einsen? Nun, solange Digitalsignale in Spannungsstufen übertragen werden, spielen der Signal-Rausch-Abstand und Jitter eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wer sich schon einmal mit unterschiedlichen Signallieferanten – Streamern, Musikservern, Laptops, CD-Laufwerken etc. – und/oder Digitalkabeln beschäftigt hat, dürfte klanglich so manches mal überrascht worden sein.

Der portugiesische Digital-HiFi-Spezialist Innuos kommt nun mit seinem ersten Produkt, das kein Musikserver ist, und sich den genannten Themen annimmt: Der Innuos PhoenixUSB Reclocker wird einem USB-DAC vorgeschaltet und soll jeglicher USB-Quelle klanglich auf die Sprünge helfen.

Hierzu werden eingehende Signale komplett neu getaktet. Innuos setzt dafür eine sogenannte OCXO-Clock ein. Dabei handelt es sich um einen beheizten und temperaturgeregelten Quarzoszillator – auch „Quarzofen“ genannt –, der dank der höheren und stabilisierten Temperatur weniger anfällig für thermische Drift ist und somit eine höhere Genauigkeit erzielen kann. Innuos gibt die Genauigkeit dieser 24-MHz-Clock mit 3 ppb (also 3 Milliardstel) an. Um die segensreiche Wirkung der Clock möglichst ungeschmälert zu erhalten, wurde sie nur weniger Zentimeter vom USB-Chip entfernt platziert, so die Portugiesen.

Die OCXO-Clock wird dabei von ihrem eigenen linearen Netzteil versorgt, ein zweites, davon unabhängiges kümmert sich um die Bereitstellung der 5-Volt-Spannung des USB-Ausgangs. So lässt sich ein D/A-Wandler durch den vorgelagerten Reclocker beispielsweise vom Noise-Level eines ihm zuspielenden Laptops entkoppeln.

Der Innuos PhoenixUSB Reclocker wurde jüngst auf den Westdeutschen HiFi-Tagen 2019 erstmalig in Deutschland präsentiert. Preislich liegt er bei 2.499 Euro.

