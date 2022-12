Ideon Audio ist ein Hersteller aus Griechenland, der sich vor allem auf digitale Quellgeräte und Wandler spezialisiert hat. Chefentwickler Vassilis Tounas entdeckte bereits in der Jugend seine Leidenschaft für Elektrotechnik: So baute er schon im zarten Alter von 14 Jahren seinen ersten UKW-Transmitter, später entwickelte er für den Computerhersteller Amiga Midi-Peripherieelektronik – und bereits 1990 baute er seinen ersten eigenen D/A-Wandler.

Ideon Audio: Der Ayazi-DAC

Wichtige Keimzelle des Ideon-Audio-Erfolgs war der DAC Ayazi, der inzwischen in der Mk2-Version vorliegt. Der Klang soll sich, so Ideon Audio, durch einen außergewöhnlich großen Dynamikbereich, extrem niedrige Verzerrungen und geringes Rauschen, sowie eine präzise Klangbühne und musikalische Kongruenz auszeichnen. Der DAC wartet mit einem koaxialen S/PDIF-Eingang und einem USB-Eingang auf. Letzterer ist mit einer von Ideon Audio entwickelten elektrostatischen Schutzschaltung ausgestattet, um Rauschen und Störgeräusche gleich an der Wurzel zu bekämpfen. Mittels asynchroner Taktung und Femto-Clock mit zwei hochpräzisen CCHD-957-Oszillatoren sollen in der Schaltung sowohl Jitter als auch Grundrauschen unter das wahrnehmbare Niveau gedrückt werden.

Die Absolute-Serie: Für höchste Ansprüche

Noch mehr am klanglichen Olymp soll die Ideon-Absolute-Serie kratzen, bestehend aus dem Absolute Epsilon DAC, der Streaming-Bridge Absolute Stream sowie der separaten Präzisionsclock Absolute Time.

Der Ideon Epsilon DAC ist mit einer 32-Bit- und Acht-Kanal-DAC-Architektur ausgestattet, basierend auf dem ESS Sabre ES9038PRO-Chip. Der D/A-Wandler kann via S/PDIF koaxial, AES/EBU sowie USB angesteuert werden, auch hier wurde wieder besonderes Augenmerk auf die USB-Verbindung gelegt. Eine Triple-Distillation-Schaltung soll digitale Störgeräusche und Artefakte von Anfang an eliminieren. Gleich drei (!) Ultra-Low-Jitter-Femto-Clocks sorgen für ein möglichst präzises Taktsignal. Das gewandelte Analogsignal wird über eine symmetrisch ausgeführte Ausgangsstufe ohne Kondensatoren im Signalweg wahlweise symmetrisch per XLR oder unsymmetrisch per Cinch ausgegeben. Die gesamte Elektronik residiert in einem 26 Kilogramm schweren Alugehäuse.

Auch der Ideon Absolute Stream kommt mit einem aus dem Block gefrästen Alugehäuse, er wiegt stolze 22 Kilogramm und spielt Musik von NAS, externen Festplatten sowie Streamingdiensten, ein Einsatz als Roon-Bridge ist ebenfalls möglich. Konsequenterweise gibt der Absolute Stream sein gerendertes Signal ausschließlich per USB zur weiteren Verwendung an einen DAC ab.

Zu guter Letzt hat Ideon Audio mit dem Absolute Time Reclocker den allerkleinsten unerwünschten digitalen Artefakten den Kampf angesagt. Einziges Ziel des Absolute Time: den angeschlossenen Wandler mit dem bestmöglichen Zeittakt zu versorgen. Mit Femto-Clocks aus eigener Entwicklung wird das Signal sowohl am Ein- als auch Ausgang überprüft; Ideon Audio verspricht eine vollständig phasenkorrekte Übertragung, die ganz ohne wahrnehmbaren Jitter kommt.

Neuer Vertrieb, alte Freundschaft

Bisher waren die Ideon-Audio-Komponenten bei Jörg Klein (hgfa Frankfurt) im Handel und Vertrieb. Auch wenn CM-Audio nun den Vertrieb übernommen hat, legen alle Beteiligten großen Wert auf die Feststellung, dass die Zusammenarbeit mit Jörg Klein weiterhin freundschaftlich und kooperativ sei. So steht Klein allen interessierten HiFi-Enthusiasten und Bestandskunden weiterhin mit sachkundigem Rat bei Ideon-Audio-Produkten zur Seite. Im unwahrscheinlichen Servicefall oder bei Gewährleistungsansprüchen gebe es also zu keiner Zeit Unpässlichkeiten.

CM-Audio wiederum macht zur Markteinführung der Absolute Serie ein spannendes Angebot: Wer bis zum 31.12.2023 ein Gerät aus dieser Produktserie erwirbt, erhält nach der Produktregistrierung kostenlos eine lebenslange Garantie für seine Komponente.

Übrigens: Neben den hier vorgestellten Produkten hat Ideon Audio auch noch einen Pre-DAC und DAC namens IΩN sowie einen stationären und einen mobilen USB-Reclocker im Portfolio.

Preise:

Ideon Audio Absolute Epsilon DAC: 41.200 Euro

Ideon Audio Absolute Stream: 17.800 Euro

Ideon Audio Absolute Time: 18.900 Euro

Ideon Audio Ayazi mk2 DAC: 3.300 Euro

Kontakt

CM-Audio

Adlerstraße 48

41066 Mönchengladbach

Deutschland

Telefon: +49(0)2161-6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/