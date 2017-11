Der Soreal-Audiovertrieb hat ein neues Produkt ins Portfolio aufgenommen – und zwar den Strom-Conditioner Acoustic Revive RPC-1, der aus einer Zusammenarbeit zwischen HWT und Acoustic Revive hervorgegangen ist.

Laut Pressemitteilung reduziert dieser Conditioner das Superhochfrequenzrauschen im Stromversorgungsweg. Dadurch soll sich nicht nur eine verbesserte Dynamik, sondern auch ein höherer Signal-Rausch-Abstand ergeben.

Als passiver Filter wird der RPC-1 lediglich in einen freien Steckplatz der HiFi-Netzleiste eingestöpselt. Wie die Pressemitteilung weiter erklärt, sei die Wirkung des RPC-1 so stark, dass er notfalls auch in einem anderen Raum angeschlossen werden könne, solange der dortige Stromkreis mit demjenigen, der die audiophile Kette betreibt, identisch ist.

Das Gehäuse des RPC-1 ist aus Walnussholz (Hickory), das hochwertige Stromkabel fest angeschlossen und speziell auf den RPC-1 abgestimmt.



Preis RPC-1 Strom-Conditioner: 2.300 Euro

Kontakt

SoReal Audio Vertrieb

Aresinger Straße 36

86561 Unterweilenbach



Telefon: +49(0)8445 - 26 700 30

E-Mail: info@soreal-audio.de

Web: www.soreal-audio.de