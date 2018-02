hORNs Aria & S47/L47 - neue Lautsprecher & Racks

Aus dem Osten viel Neues: Der Duisburger Vertrieb Len Hifi vermeldet in einer aktuellen Pressemitteilung Neuigkeiten vom im polnischen Lublin beheimateten Hersteller hORNS, dessen Name Programm ist: Nicht zuletzt mithilfe besonderen Know-Hows in der Kunststoffformgebung stellt man zum Teil kunstvoll anmutende Horn-Lautsprecher her, hat gleichzeitig aber auch eher klassisch designte Exemplare im Portfolio – wie die Aria-Modelle (wir berichteten).

Seit Jahresbeginn sind nun überarbeitete Versionen dieser laut LEN Hifi erfolgreichen Reihe erhältlich: Die hORNS Aria 1 und hORNS Aria 2 sowie der dazu passende Center weisen jetzt Gehäusestärken von 24 Millimetern (vormals 22 Millimeter) auf, die damit hinzugewonnene Stabilität soll unter anderem verringerte Resonanzen zur Folge haben. Des Weiteren habe hORNS die Innenverkabelung optimiert und außen nehmen Lautsprecherkabel jetzt via WBT-NextGen-Klemmen Kontakt mit den hORNS Aria auf. Weitere besondere Überarbeitungen haben die Aria 2 erfahren: Mit den gleichen Chassis wie ihre Geschwister ausgerüstet, wurde sie, das hört man gerne, um runde 1.000 Euro günstiger – 3.690 Euro lautet der aktualisierte Kurs nun. Die Aria 1 liegt unverändert bei 2.890 Euro.

Grundlegend neu sind die Racksysteme von hORNS: Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten sind beide Größen mit wahlweise 37 oder 48 Millimeter starken Böden erhältlich. Die Rohre bestehen jeweils aus Vollaluminium. Zur weiteren Auswahl stehen – neben diversen Echtholz-Oberflächen – sämtliche RAL- und Sonderfarben. In der 3-Ebenen-Variante ist das hORNS S 47 mit 999 Euro, das hORNS L 47 mit 1.399 Euro ausgepreist.

