Zu einem ganz besonderen Duell lädt der Bielefelder HiFi-Händler Hört sich gut an ein – hier treten zwei Lautsprecher aus dem Hause Ascendo gegeneinander an, und zwar unter dem Motto „aktiv vs. passiv“.

Der erste Kontrahent ist das – passive – Topmodell Ascendo M5: ein Dreiwegelautsprecher mit modularem Aufbau und verstellbarem Time-Alignement. Dagegen tritt die neue System Z5 Active (Bild oben) an. Dabei handelt es sich um ein vollaktives, auf den Hörraum einmessbares Lautsprechersystem, bestehend aus zwei Vierwegelautsprechern und vier externen Hochleistungsverstärkern, die die Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von über 3000 Watt befeuern.

Die Pressemitteilung des Händlers verkündet: „Geringste Lautstärkeänderungen bis hin zu enormen Pegelexplosionen werden augenblicklich, völlig verzögerungsfrei und unlimitiert übertragen.“ Auch ein deutlicher Zugewinn an Auflösung wird versprochen.

Am besten, Sie machen sich selbst ein Bild – um Voranmeldung per Telefon oder E-Mail wird aufgrund der limitierten Platzzahl dringend gebeten.

PS: Lesen Sie hier unsere bisherigen Ascendo-Rezensionen!

Wann?

Freitag, 08.12.2017, 14 – 18 Uhr

Samstag, 09.12.2017, 10 – 15 Uhr

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: www.hsga-gmbh.de