Wir haben neulich schon darüber berichtet: Das Team von Hifipilot hat in Berlin ein HiFi-Studio eröffnet, in dem nicht nur die eigenen Marken (IOTAVX, Buchardt Audio, Econik Speakers) zu erleben sind, sondern noch einige andere mehr.

Der Showroom befindet sich in Berlin-Schöneweide und trägt folgerichtig den Namen „Audio Schöneweide“. Zur Eröffnung am 25. November gibt es nun ein Event, bei dem zahlreiche audiophile Exponate präsentiert werden.

Audio Schöneweide: HiFi-Showroom mit Bootsanleger

Der neue Showroom von Hifipilot liegt unmittelbar an der Spree – und so heißt es auf der Website augenzwinkernd „Parkplätze und Bootsanleger vorhanden“. Hier können Sie nach Voranmeldung in aller Ruhe hören und sich ausführlich beraten lassen.

Zur Feier der Neueröffnung sind Interessierte am Samstag, den 25.11.2023 herzlich eingeladen. Neben dem Hifipilot-Team können Sie weitere illustre Vertreter der Branche persönlich kennenlernen. So wird Rüdiger Lansche seinen besonderen Plasmahochtöner am Beispiel der Standlautsprecher Lansche No. 7.2 präsentieren. Außerdem ist Morten Thyrrestrup von der Audio Group Denmark vor Ort, er stellt exklusiv als Deutschlandpremiere die neuen Standlautsprecher Børresen X2 vor.

Detlev Bosse von Cito Audio zeigt seine speziellen Lautsprecher mit Doppelkonus-Chassis – und Berthold Daubner wird gemeinsam mit Jens Hörmann von Econik Speakers die neuen Aktiv-Kompaktlautsprecher präsentieren.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, aus diesem Grund freut sich das Team von Hifipilot für eine bessere Planung sehr über eine vorherige Anmeldung. Selbstverständlich ist aber auch Raum für spontane Gäste.

Wann?

Samstag, 25. November 2023 ab 14 Uhr

Kontakt

Audio Schöneweide

Bruno-Bürgel-Weg 69-81 (Gebäude 7C)

12439 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-34626957

E-Mail: info@audio-schoeneweide.de

Web: https://www.audio-schoeneweide.de/