Weiß, schwarz, tannengrün, goldgelb, stahlblau und darüber hinaus in Walnussoptik – bei der HiFi-Komplettanlage Pro-Ject Colourful Audio System ist der Name Programm: Der österreichische Audiovollsortimenter Pro-Ject will nicht zuletzt der Tristesse des verbreiteten One-box-Streaminglautsprecher-Einerleis entgegenwirken.

Zum einen optisch mit der genannten Farbauswahl, zum anderen akustisch mit einem frisch geschnürten Stereoset aus Plattenspieler, Verstärker (nur in Schwarz oder Silber) und Lautsprecher – nebst passendem Zubehör. „Hohe Dynamik, Auflösung und ein linearer Frequenzgang“ werden von Pro-Ject in die Waagschale geworfen. Zudem sollen alle Komponenten aus europäischer Fertigung stammen.

Die Mitspieler des Pro-Ject Colourful Audio Systems

Der Plattenspieler Pro-Ject Debut Carbon EVO wartet unter anderem mit massiven Metallfüßen, verbesserter Motoraufhängung, bedämpftem 1,7-Kilogramm-Stahlteller sowie präziser Motorsteuerung (33/45/78 U/min) auf.

Der gerade mal knapp über 20 Zentimeter breite Vollverstärker Pro-Ject MaiA S3 kommt mit acht Eingängen – inklusive Hochpegel-Cinch, MM-Phono, S/PDIF (optisch & koaxial) sowie Bluetooth-aptX. Kopfhörer können ebenfalls angeleint werden (6,35-mm-Klinke). Lautsprecherseitig werden im Datenblatt 2 x 23 Watt Ausgangsleistung an 8 Ohm ausgewiesen.

Die Zwei-Wege-Kompaktbox Pro-Ject Speaker Box 5 S2 besorgt mit einem Duo aus 25-mm-Seidenkalotte und 130-mm-Fiberglaskonus die finale Schallwandlung – unterstützt von einem Bassreflexsystem. Stolz ist Pro-Ject auch darauf, eine direktverkabelte Frequenzweiche ­– und eben keine „schnöde“ Leiterplatte – in die 27 Zentimeter hohen Lautsprecher zu integrieren. Auch der Wirkungsgrad von 88 dB/W/m ist mehr als passabel für solch einen Lautsprecher.

Um den audiophilen Anspruch des Trios zu unterstreichen, legt Pro-Ject dem Bundle noch das Lautsprecherkabel Connect it LS S2 (vier 0,96-Quadratmillimeter Solid-Core-Leiter) und Lautsprecheruntersetzer bei, die „die Körperschallübertragung bis 500 Hertz“ unterbinden sollen.

Das Pro-Ject Colourful Audio System kommt diesen Monat in den Fachhandel – zu einem Komplettpreis von 1.799 Euro.

Kontakt

ATR - Audio Trade

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr



Telefon: +49(0)208-882 66 0

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/