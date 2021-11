„Mit 12 Jahren hab ich Zeitungen ausgetragen, um mir die erste ‚richtige‘ Anlage für über 1000 DM zu kaufen – das war wirklich hart erarbeitet.“ So oder ähnlich nahmen und nehmen wohl viele erfolgreiche Karrieren in der Audio-Szene ihren Anfang. Neben Zwischenstationen wie einer Elektroniker-Lehre, dem Bau eigener Lautsprecher sowie der Beschallung von Einkaufszentren feiert Mike Husar heuer 25jähriges Jubiläum: Sein Hifi-Fachgeschäft Ohrenschmaus im Herzen der nordfriesischen Kleinstadt Bredstedt ist nicht nur gerade mal fünf Kilometer vom Wattenmeer entfernt, sondern darf wohl mit zum deutschen „HiFi-Nordpol“ gezählt werden.

Von gebrauchten Anlagen beziehungsweise Inzahlungnahmen und günstigen Lösungen mit „richtig gutem Klang“ über ausgesuchte Tonträger bis hin zu kompromisslosen High-End-Anlagen und Hausinstallationen bietet Ohrenschmaus alles, was das audiophile Herz begehrt. Und das offenbar so erfolgreich, dass eine externe Lagerhalle und das ursprüngliche 220-Quadratmeter-Fachgeschäft mit drei separaten Hörräumen nicht mehr ausreichen.

Am 18.12.2021 feiern Mike Husar und sein Team die Eröffnung einer Filiale in Bredstedt: Auf 500 komplett neu hergerichteten Quadratmetern wird unter anderem die 800 Series von B&W frisch präsentiert, aber vor allen Dingen eben auch gefeiert: „Fürs leibliche Wohl ist gesorgt“, sagt Mike Husar, nicht zuletzt wird ein eigener Ausschank organisiert.

Vorab-Anmeldungen sind nicht nötig, ab 10 Uhr ist jeder Interessierte eingeladen – so zumindest nach aktuellem Stand der Corona-Hygieneauflagen.

Last, but not least: Ohrenschmaus sucht weitere Verstärkung für sein Team und zwar „eine Bürokraft sowie zwei Mitarbeiter, die sich um Warenwirtschaft & Webdesign“ kümmern – entsprechende Bewerbungen sind willkommen.

Neueröffnung Ohrenschmaus – wann & wo?

18.12.2021, ab 10 Uhr

Wittenburger Ring 20 | 25821 Bredstedt

Kontakt

Ohrenschmaus - Mike Husar

Osterstraße 25 und Wittenburger Ring 20

25821 Bredstedt

Deutschland

Telefon: +49(0)4671-931087

E-Mail: ohrenschmaus@gmx.com

Web: https://www.ohrenschmaus.biz/