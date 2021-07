Heco Aurora 200 Kompaktlautsprecher

Die Aurora-Lautsprecherserie des Herstellers Heco hat Zuwachs bekommen – in Form des neuen Zweiwege-Kompaktlautsprechers Aurora 200. Heco rühmt ihn als „kompakten Regallautsprecher mit kompromisslosen Klangeigenschaften“, der Preis hingegen mutet bodenständig an.

Heco Aurora 200 – die Technik

Der gut 30 Zentimeter hohe, 17 Zentimeter breite und 24 Zentimeter tiefe Zweiwege-Bassreflexlautsprecher kommt mit einer 28-mm-Hochtonkalotte mit Silk-Compound-Membran und doppeltem Magnetsystem sowie einem 12,5-cm-Tiefmitteltöner, dessen Membran aus dem von Heco „Kraftpapier“ genannten langfaserigen Papier besteht.

Beide Chassis sind bündig in die Schallwand eingelassen, das resonanzarme Gehäuse zeigt sich an Front und Oberseite in Seidenmattlackierung, die Abdeckungen sind magnethaftend. Die Trennfrequenz liegt bei 3400 Hertz, der Wirkungsgrad beträgt 89 dB/2.8V/m – und der Frequenzgang wird angegeben mit 38 bis 42500 Hertz.

Erhältlich sind die Lautsprecher ab sofort in den Farbvarianten „Ebony Black“ und „Ivory White“. Der Paarpreis: 379 Euro.

