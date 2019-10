Wer sich schon immer mal eine so ziemlich bis zum Anschlag ausgereizte, rein digitale und puristische Highend-Kette intensiv vor Ohren führen wollte, kann das natürlich jederzeit hierzulande tun – oder auf der „High End Swiss“ am 26. und 27. Oktober 2019 im Raum 329.

Zusammen mit dem Kabelspezialisten Swisscables führt die im Spreewald beheimatete Manufaktur „Genuin audio“ ihre Lautsprecher „neo“ im Verbund mit dem hauseigenen Server „tars“ vor.

Vollaktiv + volldigital lautet die highfidele Rechnung bei den Standlautsprechern Genuin neo (17.500 Euro). Das 32-Bit-DSP soll nicht zuletzt für ein perfektes Zeit- und Frequenzverhalten sorgen. Auch die so möglich werdende Optimierung des Vier-Kanal-Verstärkers auf die Treiber sowie flexible Anpassung an räumliche Gegebenheiten sollen „zu einem klanglichen Niveau führen, welches von traditionellen Methoden des Lautsprecherbaus nicht mehr erreicht werden kann“, so die Pressemitteilung.

Aller guten Dinge sind vier, heißt es beim Musikserver Genuin tars (12.500 Euro): Importieren von CDs sowie Audio-Dateien, Datenspeicherung beziehungsweise Musikbibliotheksverwaltung, Abspielen von Audio-Files und Steuerung per Tablet/Phone passieren durchweg, wie der Hersteller verspricht, „unter besonderer Berücksichtigung audiophiler Ansprüche“. Einige Auszüge aus der Zutatenliste: hochpräzise OCXO-Clock, reduzierte Signalwege von SSD über PCIe Bridge zum Digitalausgang, dedizierte Strom-Versorgungslinie für klangrelevante Systemkomponenten, externes Netzteil.

Genuin tars und Geniun neo werden auf der High End Swiss symmetrisch über AES/EBU miteinander verbandelt. Netz- wie signalkabelseitig gelangen Lösungen der Serien Diamond und Reference von Swisscables zum Einsatz.

