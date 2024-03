Die in Cottbus ansässige Highend-Marke Genuin Audio bringt in Zusammenarbeit mit Helmut Thiele einen neuen Plattenspieler an den Start. Der Dreher folgt einem Konzept, das man in der gehobenen Preisklasse üblicherweise nicht sieht: Der Phonovorverstärker ist direkt mit an Bord.

Genuin Audio Drive: Mechanik und Motorisierung

Der Genuin Audio Drive ist für Vinyl-Aficionados kein Unbekannter – das Urmodell wurde bereits 2016 vorgestellt. Genuin Audio ließ jedoch bei der Neuauflage keinen Stein auf dem anderen: Der Genuin-Plattenspieler in der 2024-er-Edition setzt, anders als der Vorgänger, auf einen Antrieb mit drei Synchronmotoren, die den Alu-Subteller über drei separate Rundriemen in Drehung versetzen (33 1/3 & 45 U/min). Das Chassis des Plattenspielers besteht aus insgesamt fünf verschiedenen Materialien: Multiplex-Holz, Aluminium, eine spezielle hochdichte Faserplatte namens CDF, Acryl und thermoplastischem Kunststoff (POM). Durch den speziellen Materialmix sollen optimale Dämpfungseigenschaften erreicht und Trittschall weitestgehend eliminiert werden.

Weitere Features sind eine standesgemäße Stromversorgung, ein überarbeiteter, einpunktgelagerter Tonarm sowie der MC-Tonabnehmer Sting, der mit Bor-Nadelträger und Micro-Ridge-Nadel aufwartet.

Phonovorverstärker inside

Ungewöhnlich ist der integrierte Phonovorverstärker, der sich jedoch qualitativ deutlich von den üblicherweise bei günstigen Plug-And-Play-Drehern verbauten Amps unterscheidet: Die Phonostufe kann sowohl mit MM- wie MC-Signalen umgehen, ist vollsymmetrisch ausgeführt und kommt mit drei einstellbaren Entzerrungskurven (RIAA, Decca, Columbia), die im laufenden Betrieb umgeschaltet werden können. Über Mäuseklaviere lassen sich zahlreiche weitere Einstellungen vornehmen.

Erster Liveauftritt & Preis

Wer mag, kann den neuen Genuin Audio Drive in Aktion erleben: Am Donnerstag, den 21. März 2024, ab 15 Uhr ist die Weltpremiere zu erleben – und zwar beim Fachhändler Alex Giese in der Galerie Luise, Theaterstraße 14, 30159 Hannover.

Das 22 Kilogramm schwere Komplettpaket inklusive Phonovorverstärker, Tonarm und MC-Tonabnehmer wird um die 19.900 Euro kosten.

Kontakt

Genuin Audio

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus

Deutschland

Telefon: +49(0)355 - 38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.genuin-audio.de/