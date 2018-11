Im Frühjahr berichteten wir von zwei Einbaulautsprechern aus der Installationsserie des Lautsprecherspezialisten Focal – nun setzen die Franzosen ihren Expansionskurs in diesem Bereich fort und präsentieren mit den Focal 100 OD6 und 100 OD8 zwei Lautsprecher, die für den Außeneinsatz gedacht sind.

Durch das UV-geschützte und vor allem sehr dichte Polypropylen-Gehäuse seien diese Lautsprecher sowohl staubresistent als auch gegen starkes Spritzwasser unempfindlich, sprich wetterfest, so der Hersteller. Die Klemmanschlüsse für die Lautsprecherkabel werden hierbei durch Silikon-Dichtungen geschützt. Die besondere Wetterfestigkeit der Boxen schlage sich auch in der entsprechenden IP-66-Zertifizierung nieder, so Focal weiter.

Was die Treiberbestückung angeht, greifen die Franzosen natürlich auf eigene Chassisentwicklungen zurück. In den Focal 100 OD6 und 100 OD8 arbeiten Hochtöner mit invertierter Aluminium-Kalotte sowie Tief-/Mitteltöner mit Polypropylen-Membranen, die eine sogenannte „Polyglass“-Beschichtung aufweisen. Hierbei werden mikroskopisch kleine Glaskugeln mit der Membran verbacken. Die Focal 100 OD6 besitzt einen 6-Zoll-, die Focal 100 OD8 entsprechend einen 8-Zoll-Treiber. Der Frontgrill beider Modelle besteht aus Aluminium. Gleiches gilt für die hinteren Halteklammern der Lautsprecher, die sich um 180°drehen lassen und so eine vertikale wie horizontale Ausrichtung der Boxen ermöglichen.

Die Focal 100 OD6 und 100 OD8 sind in Weiß und Schwarz erhältlich, das kleinere Modell liegt preislich bei 199 Euro/Stück, das größere bei 249 Euro/Stück.

