Eine aktuelle Pressemitteilung des Lautsprecherspezialisten Focal stellt die neueste Entwicklung für den Custom-Installation-Markt vor. Die Franzosen haben zwei neue Serien mit Wand- und Deckeneinbaulautsprechern im Programm: die 300er- und die 100er-Linie. Da Focal die verwendeten Lautsprecherchassis selbst entwickelt und produziert, könne „optimal auf die speziellen Anforderungen des Integrationsmarktes“ eingegangen werden.

Die Mittel- und Tieftöner der 300er-Serie nutzen Membranen mit Sandwich-Struktur aus Glasfaser und Flachs, die erstmals in der Aria-Lautsprecherserie (siehe Test) Verwendung fanden. Sie böten, so Focal, eine optimale Mischung aus Leichtigkeit, hoher Steifigkeit und Resonanzarmut. Hochtöner mit Inverskalotten aus Aluminium-Magnesium sollen dabei für eine verzerrungsfreie Wiedergabe der obersten Oktaven sorgen. Besonders praktisch für Installateure: Spezielle Befestigungselemente ermöglichen den schnellen Einbau komplett ohne Werkzeug.

Auch in den Modellen der 100er-Serie wurden Focal-eigene Chassis verbaut. Bei den Deckeneinbauvarianten soll eine neue Frequenzweiche für bessere Klangqualität auch außerhalb der Achse sorgen. Korb und Chassis jedes 100er-Modells wurden als Einheit ausgeführt, was die mechanische Stabilität erhöhe und kompaktere Abmessungen ermögliche, so der Hersteller. Aufgrund der Materialwahl ist Focals 100er-Serie auch für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Stückpreise der Zwei-Wege-Koax-Einbaulautsprecher:

Focal Custom 100 Series – von 149 Euro bis 449 Euro

Focal Custom 300 Series – von 279 Euro bis 399 Euro

Kontakt

music line Vertriebs GmbH

Hainbuchenweg 14–18

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105-7705-0

E-Mail: info@music-line.biz

Web: www.music-line.biz